Calciomercato Cagliari, i rossoblù ci provano per Bertola: concorrenza alta, ecco le rivali per il difensore!

Calciomercato Cagliari, i rossoblù ci provano per Bertola: concorrenza alta in Serie A, ecco le rivali per il difensore classe 2003!

Negli ultimi giorni sta circolando con molta insistenza il nome di Nicolò Bertola, giovane difensore dello Spezia. In base a quello che emerge, il Cagliari farà un tentativo per convincere il club che ne detiene il cartellino a cederlo. La situazione è però resa complicata dal fatto che diverse squadre hanno messo gli occhi sul classe 2003.

In particolare le big del nostro campionato, come Atalanta (vi abbiamo raccontato tutto qui) ed Inter, sono interessate al prospetto dei bianconeri. Concorrenza alta quindi per il difensore ma i rossoblù sono in lizza.