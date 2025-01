Calciomercato Cagliari, nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A. Quel giocatore vicino ai rossoblu?

Calciomercato Cagliari, si prova a spingere per provare a comprare quell’attaccante. Spunta fuori un nome importante da riportare in Italia

Il calciomercato Cagliari è al lavoro per migliorare il proprio reparto offensivo e, al contempo, per trovare una sistemazione a Gianluca Lapadula, il cui futuro in rossoblù è incerto. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, tra i nomi sondati dal direttore sportivo Nereo Bonato c’è David Okereke, ex attaccante della Cremonese ora al Gaziantep.

Classe ’97, il nigeriano sarebbe il profilo ideale per affiancare Roberto Piccoli o rappresentare un’alternativa in grado di offrire dinamicità e profondità all’attacco rossoblù.