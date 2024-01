Calciomercato Chelsea, niente spese folli a gennaio

Calciomercato Chelsea, dopo un’estate fatta di spese pazze, i blues si calmano per gennaio: nessuna spesa in riparazione

C’era una volta il Chelsea grande protagonista del calciomercato, all’insegna delle centinaia di milioni spesi. Dopo tre finestre però, dove i soldi in uscita sono stati molti e il rientro in termini di risultati molto pochi, i Blues di Todd Boehly a gennaio si sono calmati.

In questa finestra di riparazione la squadra non ha fatto nessun investimento per rinforzare la squadra e non prevede di farne nelle ultime ore. Anche il tecnico Pochettino a riguardo ha commentato in conferenza stampa: «Siamo carichi per la partita di domani, non per il mercato che è stato e resterà tranquillo». Un dato diverso dallo scorso gennaio, quando vennero spesi 220 milioni per Joao Felix, Mudryk, Madueke, Enzo Fernandez e Hall.