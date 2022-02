Chelsea, il Newcastle pronto ad un’offerta importante per Kepa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Chelsea in estate potrebbe perdere il suo portiere Kepa: il Newcastle sarebbe disposto ad offrire 50 milioni di sterline per l’estremo difensore

In estate il Newcastle è pronta ad offrire una cifra importante per il portiere del Chelsea Kepa. Ormai non più un punto cardine della squadra, potrebbe essere sacrificato nel mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Star, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di sterline per l’estremo difensore.