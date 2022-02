Chelsea, tre nomi per l’estate per rinforzare la rosa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Chelsea pensa già all’estate per il calciomercato e sta valutando tre nomi tra difesa e centrocampo per rinforzarsi

Il Chelsea sta valutando tre nomi per il mercato estivo. La programmazione dei blues è già rivolta alla prossima stagione per rinforzare la rosa in mano a Tuchel.

In difesa piace il nome di Kounde del Siviglia, già tra gli obiettivi nelle ultime settimane. In mediana i nomi portano a Tchouameni e Rice. Queste le richieste dell’allenatore tedesco come riporta The Athletic.