Calciomercato Chievo, Hetemaj in uscita: destinazione a sorpresa per lui

Calciomercato Chievo, Hetemaj segnalato in uscita: destinazione a sorpresa per il centrocampista

In attesa di risolvere la questione legata al nuovo allenatore, il Chievo – con il neo ds Pellissier – sta iniziando a valutare la rosa con cui affrontare la prossima Serie B. Anche se, senza una guida tecnica, è ancora presto per parlare di colpi in entrata.

In uscita, al contrario, sono segnalati diversi elementi della rosa clivense. Quelli che, con ogni probabilità, non seguiranno il club al piano di sotto in Cadetteria. Il centrocampista Perpatim Hetemaj sarà uno di questi: su di lui c’è l’interesse del Brescia, ma anche e soprattutto dei “cugini” dell’Hellas Verona. Lo avevano cercato già a gennaio, questa potrebbe essere la volta buona.