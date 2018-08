Cataldi obiettivo del Chievo: contatti con la Lazio

Reduce dall’esperienza in prestito al Benevento, Danilo Cataldi potrebbe sbarcare a Verona: il centrocampista è finito nel mirino del Chievo, le ultime

Mancano undici giorni al termine della finestra di mercato estivo e il Chievo Verona è al lavoro per puntellare la rosa di mister D’Anna. Priorità al centrocampo, con la dirigenza gialloblu che ha diversi profili nel mirino: in pole c’è Danilo Cataldi, rientrato alla Lazio dopo l’esperienza in prestito al Benevento. E si può chiudere nei prossimi giorni…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono previsti dei contatti tra i clivensi e la Lazio per il trasferimento al Bentegodi del vivaio biancoceleste. Non mancano le alternative ai gialloblu, con la squadra mercato che è sulle tracce anche di Simone Missiroli: per la mezzala del Sassuolo bisogna battere la concorrenza della Spal.