Calciomercato Como, fatta per Fresneda: domani le visite

Le ultime sul futuro di Ivan Fresneda, terzino spagnolo dello Sporting Lisbona, nel mirino del Como. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Como sarebbe ad un passo da Ivan Fresneda. Il club lombardo ha infatti trovato l’accordo totale con lo Sporting Lisbona battendo la concorrenza del Valencia.

Il terzino spagnolo sarà in Italia già nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. L’operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In passato Fresneda era finito nel mirino di Juve e Milan.