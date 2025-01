Calciomercato Como, Parisi molto vicino all’acquisto. Filtra grande ottimismo sulla trattativa con la Fiorentina

Calciomercato Como, pressing sulla Fiorentina per acquistare a titolo definitivo l’esterno Parisi dopo la parentesi viola

Per il calciomercato Como non c’è cosa più importante di sfruttare ogni singola opportunità per riuscire ad acquistare giocatori importanti per una salvezza ancora possibile, compensando qualche punto lasciato per strada.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Como è molto vicino ad acquistare l’esterno Parisi dalla Fiorentina dopo le polemiche avute con Palladino in panchina durante il corso di questa stagione con la casacca viola.