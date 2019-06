Calciomercato Empoli, ecco due nomi per la Serie B

Uscite definite, con l’addio di Andreazzoli, Di Lorenzo, Krunic, Traorè, Caputo e probabilmente Bennacer. Ecco chi potrebbe arrivare

L’Empoli perderà quasi tutti i suoi migliori talenti in estate prima di ripartire dalla Serie B. Dopo l’addio di Andreazzoli il presidente Corsi sta valutando le cessioni illustri e parallelamente ha iniziato a delineare la squadra per l’anno prossimo, per forza di cose rimaneggiata e ridimensionata rispetto a quella che si è giocata la salvezza all’ultima partita.

Servono anche giocatori di categoria, e Corsi avrebbe messo gli occhi su un paio di ex talenti del Sassuolo, entrambi in prestito al Benevento. Filippo Bandinelli e soprattutto Federico Ricci che avrebbe il compito non facile di sostituire Caputo. Due giocatori che conosce molto bene Bucchi, il nome più caldo per la panchina dell’Empoli.