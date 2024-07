Calciomercato Empoli, il nuovo DS fa chiarezza: «Esposito? Ecco il punto SULLA TRATTATIVA»

Calciomercato Empoli, Esposito nel mirino e la chiarezza del NUOVO DIRETTORE SPORTIVO sulla situazione attuale

Sul calciomercato dell’Empoli, il nuovo direttore sportivo Gemmi, ha voluto parlare di ciò citando anche uno degli obiettivi azzurri: ovvero Esposito.

«Esposito è una trattativa che non si è arenata ma è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta. I nomi sono quelli che stanno uscendo, la nostra pagina non è tutta da scrivere. Qui abbiamo un pacchetto di giovani che valuteremo in modo approfondito, ci sono dei ragazzi che hanno fatto cose importanti in categorie inferiori. A volte ti scervelli, poi la situazione ce l’hai in casa. Bisogna correggere e amplificarla la pagina. Le urgenze sono secondo me dove manchiamo in maniera evidente, ossia portiere, difensore e attaccante. Cercheremo di chiudere entro la settimana prossima, il timing del mercato è complicato»