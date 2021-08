Calciomercato Empoli, si punta a chiudere per il ritorno di Tonelli

Tonelli, fuori per l’amichevole Sampdoria Verona, salterà anche il match di Coppa Italia: il Milan nel mirino, ma incombe il mercato

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, è alle prese con i suoi, ormai cronici, problemi di condizione. Saltata l’amichevole contro il Verona, a quanto riporta La Repubblica, salterà anche il match contro l’Alessandria di Coppa Italia.

L’obiettivo è tornare a disposizione di Roberto D’Aversa per la prima partita di campionato contro il Milan, in programma lunedì 23 agosto tra le mura del Ferraris. Questo al netto del calciomercato che, invece, potrebbe portarlo a vestire la maglia dell’Empoli. Non cessa infatti il pressing della squadra toscana.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM