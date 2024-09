Calciomercato Estero, Arthur e la sua NUOVA DESTINAZIONE. Ecco la situazione

Calciomercato Estero, Arthur andrà via dall’Italia: il procuratore al lavoro per la cessione del giocatore. Ma il brasiliano dice no a un’altra destinazione

Come riportato quest’oggi da Tuttosport, il nome di Arthur resta uno di quelli in uscita e in procinto di stare di essere protagonista nel calciomercato estero, che ha da tempo dato mandato al procuratore Pastorello per trovare una nuova sistemazione al brasiliano.

Sono stati sondati i mercati di Turchia e Grecia, che chiuderanno attorno alla metà del mese. Si era fatto avanti il PAOK, ma a dire no è stato lo stesso calciatore, il cui ingaggio (5,5 milioni di euro) complica e non poco la sua uscita.