Calciomercato Fiorentina, quale sarà il FUTURO di Barak? Un BIG sul centrocampista

Calciomercato Fiorentina, quale sarà il FUTURO di Barak? Arriva QUELL’OFFERTA che potrebbe costringerlo a lasciare Firenze

Secondo quanto riportato da ViolaNews, il calciomercato Fiorentina vede ancora la squadra toscana un cantiere: non soltanto per testare e levigare i nuovi acquisti che daranno una grossa mano a Palladino, ma anche per le cessioni.

Antonin Barak è fortemente ricercato dal Kasimpasa, squadra che nel frattempo ha chiuso anche per Brekalo. Il centrocampista si è preso del tempo per decidere. Il suo futuro verrà sentenziato tra 24/48 ore.