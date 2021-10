Calciomercato Fiorentina, caccia all’erede di Vlahovic: spunta Piatek

Calciomercato Fiorentina: due mesi di tempo per trovare il sostituto di Vlahovic. Spunta anche il nome di Piatek

La Fiorentina ha due mesi di tempo per trovare l’erede di Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società viola e potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i tanti nomi valutati dalla dirigenza toscana (Berardi, Borja Mayoral, Belotti…) è spuntato anche quello di Piatek, ex Milan e Genoa ora in forza all’Hertha Berlino.