Calciomercato Fiorentina, torna di moda Djuric: pronto l’ASSALTO al Monza a gennaio, la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Milan Djuric, attaccante del Monza, nel mirino della Fiorentina. I dettagli

Nonostante la fine del calciomercato, la Fiorentina starebbe già lavorando per capire come rinforzare la squadra in vista di gennaio. I viola, sotto suggerimento di Raffaele Palladino, sembrerebbero infatti voler dare l’assalto a Milan Djuric del Monza.

L’attaccante piace molto per le sue capacità fisiche e potrebbe voler fare il salto di qualità. Le alternative sono rappresentate dal ritorno di Giovanni Simeone del Napoli e da Leonardo Pavoletti del Cagliari.