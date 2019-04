Prima offerta della Fiorentina per Giulio Donati: l’ex terzino interista ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Magonza e dovrebbe lasciare la Bundesliga dopo sei anni

La Fiorentina sarebbe ad un passo dal primo acquisto in vista della prossima stagione: si tratterebbe del terzino destro Giulio Donati, in scadenza di contratto con il Magonza. L’ex giocatore dell’Inter non rinnoverà l’accordo che lo lega alla società tedesca, come annunciato qualche ora fa dal tecnico Sandro Schwarz: «Ci ha detto chiaramente che non vuole rinnovare». Dopo circa sei anni è destinata dunque a concludersi l’esperienza di Donati in Bundesliga: prima al Bayer Leverkusen, club in cui era approdato nel 2013, e poi a partire dal 2016 nel Magonza appunto.

A favorire il suo approdo alla Fiorentina, come riportato dalla Bild, il cambio di procuratore: dall’agenzia tedesca che prima ne curava gli interessi all’italiano Mario Giuffredi, agente tra gli altri dei viola Cristiano Biraghi, Vincent Laurini e Jordan Veretout (in predicato di passare al Napoli). La prima offerta viola per Donati già sarebbe sul piatto e non mancherebbe molto alla firma.