Fiorentina, porte girevoli: Dragowski via a giugno, spunta l’idea Meret

La Fiorentina in estate potrebbe cambiare le idee riguardo ai portieri. Dragowski ai saluti, l’idea è quella di Meret

La Fiorentina potrebbe avere porte girevoli in estate. In queste ultime settimane Italiano sta preferendo Terracciano a Dragowski, rientrato da un infortunio.

Il polacco non avrebbe preso benissimo la scelta e non è detto che a giugno possa andare via. L’idea viola è sostituirlo con Meret, non dovesse rinnovare con il Napoli e quindi pagarlo meno visto la scadenza nel 2023. A riportarlo La Nazione.