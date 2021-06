Calciomercato Fiorentina, è Milik il nome in cima alla lista di Gattuso

Calciomercato Fiorentina: Gennaro Gattuso avrebbe espressamente chiesto Arek Milik per rinforzare l’attacco viola

Gennaro Gattuso sta plasmando la sua nuova Fiorentina, il progetto è ambizioso e per portare in alto la squadra l’allenatore vuole nomi di altissimo livello. Per questo motivo, per rinforzare l’attacco, avrebbe fatto alla dirigenza un nome internazionale.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico avrebbe espressamente chiesto Arek Milik. Il polacco, infatti, viene considerato come il perfetto partner offensivo di Vlahovic. L’alternativa all’ex Napoli sarebbe Leonardo Pavoletti.