Calciomercato Fiorentina, Gudmundsson ACCETTA i viola: le CIFRE e la DATA del trasferimento

Albert Gudmundsson è d’accordo sul trasferirsi in Toscana. Il Genoa alza il prezzo, ma l’accordo è molto vicino

La Fiorentina accelera per Albert Gudmundsson. Dopo le avances della sessione invernale, ora i viola vogliono chiudere il prima possibile cercando di convincere i rossoblu al trasferimento.

Per quanto riguarda Gudmundsson, l’accordo è stato trovato e il classe 1997 ha aperto alla possibilità di vestire la maglia viola. Come detto, il nodo da sciogliere è il dialogo con il Genoa per il prezzo.

I rossoblu reputano il prestito oneroso di 5 milioni e il riscatto obbligatorio a 20 milioni un’offerta troppo bassa, ma nel corso della prossima settimana potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.