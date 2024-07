Calciomercato Fiorentina, si sogna in grande con il COLPO Hummels. Ecco la situazione

Calciomercato Fiorentina, i viola vogliono a tutti i costi Hummels. La trattativa potrebbe addirittura sbloccarsi? Le ultime

Come riportato da Viola News, la Fiorentina vuole a tutti i costi comprare un difensore centrale, e il nome che potrebbe essere la ciliegina sulla torta è sicuramente Hummels.

Infatti non è l’unica squadra sul difensore ex Borussia Dortmund: ci sarebbe anche il Bologna che ha la Champions League da giocarsi e anche l’Aston Villa non è da meno. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.