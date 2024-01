Fiorentina su Kean, ma la Juve blocca ogni trattativa. Ecco perché

Ultime di calciomercato: la Fiorentina vuole fortemente Kean della Juventus, ma c’è ancora un nodo da sciogliere

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina è fortemente intenzionata a portare a casa il centravanti della Juventus Kean: alla ricerca di un nuovo posto al sole visto il poco spazio in casa bianconera.

I viola opterebbero per il prestito, ma devono aspettare la Juve stessa per quanto concerne il rinnovo contrattuale dell’ex Verona. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.