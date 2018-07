Gabbiadini alla Fiorentina, pista complicata: ecco perché

C’è Manolo Gabbiadini nella lista dei desideri della Fiorentina per l’attacco, ma il classe 1991 difficilmente vestirà il viola…

Arrivato nel gennaio 2017 dalla Sampdoria, Manolo Gabbiadini non è riuscito fin qui a trovare continuità con la maglia del Southampton. L’attaccante ha un contratto fino al 30 giugno 2020 con i Saints e nelle ultime settimane diversi club si sono fatti avanti per assicurarsi le sue prestazioni, tra questi c’è la Fiorentina…

Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è al lavoro per regalare a mister Stefano Pioli un rinforzo per il reparto avanzato e l’ex Sampdoria fa gola. La Nazione però sottolinea che difficilmente Gabbiadini vestirà la maglia viola, ci sono due motivi: il calciatore vuole continuare la sua avventura in Premier League e il lauto ingaggio, oltre 2 milioni di euro a stagione, è fuori dai parametri gigliati.