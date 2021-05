Calciomercato Fiorentina, occhi su Augello: i dettagli

Calciomercato Fiorentina: il club viola avrebbe messo gli occhi su Augello, terzino della Sampdoria

La Fiorentina guarda in casa Sampdoria. La formazione di Rocco Commisso, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è pronta a reinvestire nella sessione estiva di calciomercato per rivoluzionare la rosa in attesa di capire chi siederà sulla panchina viola.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Come riporta La Nazione, il club toscano avrebbe messo nel mirino anche il terzino blucerchiato Tommaso Augello. Secondo il quotidiano il valore del difensore si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, ma l’ostacolo sarebbe rappresentato dal lungo contratto che lega il terzino alla Sampdoria. La Fiorentina potrebbe quindi optare per un operazione sulla base del prestito con obbligo di riscatto da pagare nell’estate 2022.