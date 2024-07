Calciomercato Fiorentina, parte la RIVOLUZIONE Palladino: Vranckx, Dallinga e altri CINQUE per la prossima stagione

La Fiorentina è pronta alla nuova era Palladino dopo il ciclo Italiano. Ecco i profili che piacciono alla dirigenza viola

Sarà un anno importante per la Fiorentina. Dopo gli addii di Italiano in panchina e dei vari Bonaventura, Arthur e via dicendo in campo, la società viola ha il compito di fornire a Palladino una rosa all’altezza.

Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, dopo Kean ci dobbiamo aspettare altri colpi. Il più quotato rimane Vranckx con l’ex Milan che vuole lasciare il Wolfsburg e tornare in Italia. Per l’attacco calano le quotazioni di Lucca mentre salgono quelle per Dallinga, 23enne del Tolosa.

In porta interessa Audero, ex Inter ora alla Sampdoria, mentre in difesa si pensa al colpo Valentini (piace anche alla Roma). Thorstvedt del Sassuolo potrebbe essere un’idea così come Blanco, centrocampista ex Real Madrid. Infine occhi su Almqvist, ex Lecce.