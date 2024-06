Calciomercato Fiorentina, Bonaventura e Kouame, il punto sui rinnovi: al lavoro per i prolungamenti

Calciomercato Fiorentina, la dirigenza a breve discuterà i rinnovi di Bonaventura e Kouame: tutti i dettagli

La Fiorentina, pur non avendo ancora finito la stagione, sta già lavorando sul calciomercato e tra i punti da discutere, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è anche quello dei rinnovi di Giacomo Bonaventura e Christian Kouame.

Il primo aveva una clausola di rinnovo automatico al raggiungimento del 70% delle presenze totali in stagione, che però non ha raggiunto: possibile però un incontro tra le parti nei prossimi giorni per discutere nuovi termini per il rinnovo. Per quanto riguarda Kouame invece ha un’opzione per il prolungamento fino al 2025, ma non verrà esercitata: anche nel suo caso però la dirigenza vorrebbe proporgli un nuovo contratto fino al 2027 con nuove condizioni.