Tomas Cuello, la Fiorentina prepara il colpo: le ultime

Calciomercato Fiorentina, Corvino mette nel mirino Tomas Cuello dell’Atletico Tucuman: blitz dopo la Befana…

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama argentino, Tomas Cuello è pronto per lo sbarco in Europa. Giovane fantasista, il classe 2000 si è messo in mostra con la maglia dell’Atletico Tucuman ed ha attirato l’interesse di numerosi club. Accostato all’Inter mesi fa, il talento è finito nel mirino della Fiorentina: secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino dopo la Befana incontrerà l’entourage del calciatore per bloccarlo in vista della prossima stagione. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, i viola preparano il blitz decisivo…