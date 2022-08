Calciomercato Fiorentina, tutto su Bajrami: due pedine per convincere l’Empoli

Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Bajrami per il centrocampo e hanno in mano due pedine per convincere l’Empoli

Ormai chiuso il colpo Antonin Barak, la Fiorentina non vuole fermarsi ed è intenzionata a regalare a Vincenzo Italiano un ulteriore centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino Bajrami dell’Empoli, seguito da diverso tempo anche dal Sassuolo.

Rispetto ai neroverdi, però, la Fiorentina avrebbe in mano due pedine che fanno gol al club azzurro: ovvero Zurkowski, che lo scorso anno ha fatto molto bene in Toscana, e Kouame che piace molto all’Empoli per rinforzare l’attacco.