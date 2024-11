Calciomercato Fiorentina, Djuric e Maldini nel mirino dei viola. Pradé prova il doppio assalto tra gennaio e giugno

Calciomercato Fiorentina, i viola tentano un doppio colpo tra gennaio e l’estate. Daniel Maldini e Djuric due pedine decisive in ottica presente e futura

Il calciomercato Fiorentina non si ferma, anzi, tende ad applicarsi tra gennaio e l’estate per regalare a Palladino una squadra non solo competitiva, ma anche giovane (nel mezzo ovviamente il talento dei singoli).

Secondo quanto scritto da ViolaNews, la Fiorentina bussa nuovamente al Monza per due giocatori più volte citati: Daniel Maldini e Djuric. Per il trequartista ex Milan si pensa ad un serio investimento a giugno; sul centravanti invece si proverà l’assalto in quel di gennaio.