Le ultime sul futuro di Michy Batshuayi, attaccante belga ex Fenerbahce e nel mirino del Galatasaray. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento di Michy Batshuayi al Galatasaray. L’attaccante belga ha infatti firmato il contratto con la società giallorosso fino al 2027.

Una notizia scioccante per il campionato turco, visto che l’ex Chelsea ha militato nei grandi rivali del Fenerbahce nella scorsa stagione. L’accoglienza non sarà certo delle migliori in occasione del primo confronto…