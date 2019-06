Calciomercato Genoa: a centrocampo potrebbe tornare Bertolacci

Il Genoa starebbe pensando al clamoroso ritorno di Andrea Bertolacci per il centrocampo

In attesa di scoprire il nuovo allenatore che succederà a Prandelli, il Genoa si sta muovendo sul mercato. Come informa Sky Sport a centrocampo potrebbe verificarsi un clamoroso ritorno.

Parliamo di Andrea Bertolacci, ultima stagione al Milan con ben poche soddisfazioni personali essendo sceso in campo in poche circostanze. Sarebbe la terza volta che il centrocampista romano arriverebbe a vestire la casacca rossoblu. Primi sondaggi esplorativi per i liguri che aspetteranno le indicazioni del nuovo allenatore prima di compiere qualsiasi mossa sul mercato.