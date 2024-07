Gollini Genoa, CHIUSURA VICINA per il portiere ex Napoli? Le ultime sulla trattativa

Gollini fortemente vicino al Genoa: le ULTIME DI CALCIOMERCATO dopo il mancato trasferimento al Monza

Secondo quanto riportato da Di Marzio, per Pierluigi Gollini nonostante il mancato trasferimento al Monza, è pronta una nuova strada. Infatti nelle ultime ore si sta intensificando il Genoa.

Nonostante i rossoblu siano fortemente su De Gea, dall’altra parte c’è ottimismo per concludere con l’Atalanta l’acquisto del portiere ex Napoli e Fiorentina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione-.