Calciomercato Genoa, tutti pazzi per Gudmundsson

Calciomercato Genoa, il punto su Albert Gudmundsson: l’islandese piace in Italia a Inter e Juve, sondato anche dalla Premier League

Albert Gudmundsson si candida ad essere uno dei principali uomini mercato che animeranno la sessione estiva: sulle sue tracce dell’attaccante del Genoa c’è l’Inter, con Inzaghi che sarebbe pronto ad accoglierlo per le sue qualità uniche di trovare il guizzo vincente e il dribbling. L’attaccante rossoblu piace anche alla Juve ed al Tottenham, che però segue con interesse ma con distacco la situazione.

Ancora nessuna offerta fatta dai nerazzurri al Grifone ma, come fa sapere Tuttosport, il ragazzo sogna di poter giocare in Premier League. Nonostante ciò sarebbe comunque entusiasta di abbracciare il progetto nerazzurro. I contatti positivi tra Ausilio e l’agenzia del calciatore (la GG11, la stessa dell’affare Buchanan) potrebbero favorire l’operazione. Ci sarà poi da convincere il club rossoblù, che chiede una cifra che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro: il club di Viale della Liberazione dovranno trovare la giusta formula per convincere il Grifone, o inserire qualche contropartita.