Calciomercato Genoa: La Gumina accostato al Grifone

Il Genoa è uno dei candidati in lizza per acquisire Antonino La Gumina: ci sono anche Brescia e Sassuolo

Il Genoa si iscrive alla corsa ad Antonino La Gumina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il Grifone sarebbe seriamente interessato all’attaccante dell’Empoli.

Quest’anno La Gumina non ha particolarmente brillato con la maglia dell’Empoli, raccogliendo 22 presenze con soli 2 gol in A. Sul giocatore ci sarebbero anche Brescia e Sassuolo. Da valutare la posizione dei toscani in merito alle richieste di mercato per il giocatore visto l’investimento fatto in estate.