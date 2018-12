Gianluca Lapadula potrebbe finire presto sul mercato: per l’attaccante del Genoa si parla di un clamoroso ritorno al Pescara, ma il presidente Sebastiani smorza le voci

Gianluca Lapadula potrebbe presto lasciare il Genoa. Poco impiegato nella squadra rossoblù, dove milita dal 2017, l’attaccante classe 1990 è stato accostato ad un clamoroso ritorno al Pescara, squadra che lo ha ‘lanciato’ nella stagione 2015/2016. A smorzare i toni, però, ci pensa il presidente biancazzurro Sebastiani, il quale ha dichiarato: «Al momento è fantamercato, non è un’operazione fattibile per un club di Serie B. Se poi il giocatore avesse l’animo di rimmettersi in gioco nel campionato cadetto sarebbe un’altra cosa» le parole a Rete 8. Chiusura, ma non totale, da parte degli abruzzesi.