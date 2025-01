Calciomercato Genoa, un attaccante in arrivo dalla Premier: trattativa nel vivo, sostituirà Balotelli

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Genoa, con una trattativa ben avviata per l’arrivo di un nuovo attaccante dalla Premier League

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Genoa starebbe lavorando in queste ore per arrivare a Mike Trésor del Burnley. L’attaccante classe 1999 è stato individuato da Patrick Vieira come il rinforzo perfetto nel reparto offensivo.

L’alternativa è Gianluca Prestianni, classe 2006 del Benfica. In ogni caso i rossoblù spingono per avere subito un calciatore che possa sostituire Mario Balotelli, sempre più vicino all’addio.