Calciomercato Genoa, trovato il SOSTITUTO di Gudmundsson

Calciomercato Genoa, aspettando quello che sarà il futuro di Gudmundsson si tenta di trovare il sostituto. Ecco la SITUAZIONE

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Genoa vuole cercare di farsi trovare pronto per quella che sarà la cessione di Gudmundsson (nel mirino delle big italiane): obiettivo incassare tanto e trovare un sostituto all’altezza.

Infatti il nome in cima alla lista è Bove della Roma: ritenuto il profilo ideale per sostituire il giovane fuori classe del Genoa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane di calciomercato.