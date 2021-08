Hellas Verona, Lapadula poi un giovane: le mosse per l’attacco

L’Hellas Verona in cerca di rinforzi per il reparto offensivo. Si stringe per Lapadula, poi si punterà anche su un profilo più giovane

L’Hellas Verona è pronto a sferrare il colpo decisivo per assicurarsi la firma di Gianluca Lapadula. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante italoperuviano è in uscita dal Benevento e il club veronese avrebbe superato la concorrenza in questo momento. Ma non solo.

Dopo aver completato l’arrivo di una punta di livello, i gialloblu andranno a caccia anche di un profilo più giovane da far crescere. Il preferito è Alessandro Cortinovis, messosi in luce con la primavera dell’Atalanta, sul quale ci sarebbe anche il Venezia.