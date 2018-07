Calciomercato Inter 2018: tutte le trattative live del club nerazzurro. Acquisti, cessioni e ultime notizie di mercato in diretta live

Calciomercato Inter 2018: tutte le trattative del club nerazzurro. Ecco, seguita passo passo, la situazione di casa Inter. Luciano Spalletti ha già accolto diversi rinforzi: il primo della lista è l’attaccante ex Racing di Avellaneda Lautaro Martinez, a cui si sono aggiunti gli arrivi a parametro zero di Stefan De Vrij dalla Lazio e di Kwadwo Asamoah dalla Juventus. Poi, ai colpi perfezionati con grande astuzia dal direttore sportivo Piero Ausilio, si sono aggiunti anche due colpi: Radja Nainggolan e Matteo Politano, due ottimi rinforzi per una squadra che vuole disputare un grandissimo campionato, ma anche una splendida Champions League. Al centro dell’attacco Mauro Icardi promette già adesso scintille. Così come Ivan Perisic, reduce da un grandissimo Mondiale e ormai pienamente integrato con l’ambiente nerazzurro. La cavalcata in Russia, con la sua Croazia, lo ha aiutato a ricaricarsi di entusiasmo. E poi c’è Spalletti, timoniere di una formazione dalla quale vuole ottenere il massimo. L’Inter si candida seriamente ad essere l’anti-Juve.

4 LUGLIO – Lautaro Martinez è un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino classe ’97, arrivato dal Racing Club di Avellaneda, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2023. L’Inter lo ha prelevato per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, alla quale si andrà eventualmente ad aggiungere il 10% in caso di futura rivendita, per arrivare così a un totale di 25 milioni di euro. La clausola di Martinez è di 111 milioni di euro.

2 LUGLIO – I primi colpi del mercato nerazzurro sono stati Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah. Il primo è arrivato dalla Lazio, a parametro zero, firmando un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2023. Per quanto riguarda il ghanese ex Juventus, invece, accordo fino al 2021.

30 GIUGNO – Dopo le due tranche di visite mediche, è arrivato l’annuncio ufficiale: Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter. Arriva con la formula del prestito con opzione di riscatto a 20 milioni di euro. Nell’affare, il giovane Odgaard è andato al Sassuolo in prestito. Per Spalletti un’ottima alternativa per il reparto d’attacco, rimasto orfano di Eder, approdato al Jiangsu Suning per una cifra che si aggira intorno ai 5.7 milioni di euro.

28 GIUGNO – Radja Nainggolan diventa un calciatore dell’Inter. Luciano Spalletti può quindi riabbracciare il suo pupillo: operazione da 38 milioni totali, con l’Inter che ha versato 24 milioni cash nelle casse della Roma girando ai giallorossi i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon (per una valutazione complessiva di 14 milioni: 4,5 il primo e 9,5 il secondo). Per il centrocampista belga, invece, un contratto fino al 2022. Alla Roma una percentuale (10%) sull’eventuale futura rivendita di Nainggolan. All’Inter, invece, resta il 15% sull’eventuale futura rivendita di Zaniolo.

ACQUISTI (-73 milioni): Nainggolan (c, definitivo, Roma, 38), L. Martinez (a, definitivo, Racing Club, 23), Dimarco (d, riscatto, Sion, 7), Politano (a, prestito, Sassuolo, 5), de Vrij (d, definitivo, Lazio, 0), Asamoah (d, definitivo, Juventus, 0).

CESSIONI (+72.7 milioni): Kondogbia (c, riscatto, Valencia, 25), Santon (d, definitivo, Roma, 9.5), Valietti (d, definitivo, Genoa, 7.5), Bettella (d, definitivo, Atalanta, 7), Eder(a, definitivo, Suning, 5.7), Carraro (c, definitivo, Atalanta, 5), Odgaard (d, definitivo, Sassuolo, 5), Zaniolo (c, definitivo, Roma, 4.5), Nagatomo (d, definitivo, Galatasaray, 2.5), Bardi (p, riscatto, Frosinone, 1), Gabriel Barbosa (a, prestito, Santos).