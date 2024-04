Calciomercato Inter, c’è un’alternativa low cost a Buongiorno

Calciomercato Inter, per la difesa il primo nome è quello di Buongiorno, ma c’è anche un’alternativa low cost

Per la prossima stagione il mercato dell’Inter interverrà nel reparto difensivo, per regalare a Simone Inzaghi un nuovo perno centrale della difesa a 3 che possa prendere l’eredità di Acerbi e de Vrij. Il primo nome nella lista dei dirigenti resta quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è considerato l’ideale, sia perché è italiano, sia perché ha già manifestato ai propri compagni di Nazionale la preferenza per i colori nerazzurri.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la strada che porta al centrale granata non è priva di ostacoli per i nerazzurri: dalla forte e agguerrita concorrenza alle alte richieste di Cairo, che fissa il prezzo fino a 40 milioni di euro. Secondo il quotidiano i nerazzurri vorranno giocarsi tutte le carte a propria disposizione per Buongiorno, ma non per questo non considereranno anche delle alternative low cost: l’ultima porta a Nicolas Valentini del Boca Juniors.

