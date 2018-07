Antonello, il punto in casa Inter: «Discuteremo il rinnovo di Icardi»

Dalle prossime mosse di mercato allo Stadio di San Siro, passando per il rinnovo di Mauro Icardi: il punto della situazione in casa Inter dell’ad Alessandro Antonello

Reduce dal quarto posto dell’ultima stagione, l’Inter è pronta ad alzare l’asticella: parola dell’amministratore delegato Alessandro Antonello. Intervenuto a margine di un evento a Milano, il dirigente nerazzurro ha sottolineato: «Le aspettative sono positive, c’è grande entusiasmo tra i tifosi: vogliamo migliorare la posizione dell’anno scorso, c’è un gap che va colmato e c’è tanto lavoro da fare». Poi una battuta sulle prossime mosse di mercato del Biscione: «Non voglio parlare di singoli, la squadra deve raggiungere un livello di competitività importante: il mercato è aperto, vedremo cosa potremo fare».

Continua Antonello, parlando del futuro di capitan Mauro Icardi: «Abbiamo sempre detto che Mauro è il nostro capitano, una pedina fondamentale per l’Inter. Ha accolto i nuovi compagni da capitano, nelle prossime settimane discutere il rinnovo di contratto se necessario». Infine, una battuta sullo stadio San Siro: «Abbiamo sempre detto che San Siro è centrale per noi, è una icona storica della città. Ha bisogno di essere ammodernato, noi vogliamo restare a San Siro e sviluppare un progetto per Milano, che ha bisogno di una struttura moderna».