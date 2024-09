Calciomercato Inter, Ausilio PREPARA il colpo a parametro zero e il giocatore AMMETTE: «Non rinnoverò col mio club, ho tante offerte ma…». Le ULTIME

Jonathan Tah, ha annunciato che non rinnoverà col Bayer Leverkusen in un’ intervista a Süddeutsche Zeitung. Il difensore, finito nel mirino del Inter come possibile colpo a parametro zero, ha fornito un ‘assist’ a Piero Ausilio e a tutti gli altri club interessati al suo acquisto la prossima stagione.

COMMENTO – «La mia decisione è chiara, non rinnoverò il contratto per motivi professionali. Ho ancora un contratto fino al 2025 e darò tutto per il Leverkusen. La carriera calcistica è breve ed è per questo che ho sempre avuto l’idea di dare sempre il massimo. Barcellona? Ci sono altre offerte, non solo il Bayern».