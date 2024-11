Calciomercato Inter, Ausilio è a lavoro per un nuovo colpo a zero! Sfida aperta a due rivali

Calciomercato Inter, Ausilio è a lavoro per un nuovo colpo tra gli svincolati: è lui l’ultimo nome nella lista! Le ultime

Il calciomercato Inter, con Piero Ausilio in prima linea, non dorme mai ed è sempre vigile sui possibili nuovi obiettivi. Il Giorno parla di un nome già noto, presente sul taccuino del club di Viale della Liberazione così come in quello di Milan, Juve e di diversi club in giro per l’Europa: Jonathan David, il quale a giungo sarà libero di trasferirsi a zero dopo che il suo contratto col Lille sarà scaduto. La situazione:

CALCIOMERCATO INTER – «Il mercato potrebbe rivedere le milanesi confrontarsi in quel che non dovrebbe somigliare a un duello, ma ad una corsa aperta a più club. Il riferimento è a Jonathan David, attaccante che a fine giugno dovrebbe chiudere l’esperienza al Lille a parametro zero, ben conosciuto da Fonseca (lo ha allenato proprio in Francia) e da tempo nel mirino di Ausilio per un nuovo colpo tra gli svincolati. Sarebbe l’ultimo di una lunga lista, se non fosse che alla partita si sono iscritte anche la Juventus e diverse realtà estere».