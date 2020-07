Calciomercato Inter: avviati i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri

Dopo aver sistemato la fascia destra con l’arrivo di Hakimi, l’Inter vuole rinforzare quella sinistra: obiettivo Emerson Palmieri

L’Inter vuole rinforzare pesantemente le fasce e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Hakimi pensa ad un colpo anche per la corsia sinistra. Come riporta Gianluca Di Marzio i nerazzurri hanno messo nel mirino Emerson Palmieri. Avviati i primi contatti con i club e c’è ottimismo sulla chiusura positiva dell’affare. All’Inter Palmieri ritroverebbe Antonio Conte, tecnico che l’ha saputo valorizzare ai tempi del Chelsea.

Maggiori dettagli li offre la Gazzetta dello Sport, che spiega: l’Inter ha capito che l’operazione è alla portata. Il Chelsea spinge per una soluzione definitiva, i nerazzurri non escludono la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva comunque inferiore ai 30 milioni di euro. Sul giocatore c’è la concorrenza della Juventus. Emerson spinge per rientrare in Italia e le sue intenzioni vanno d’accordo con quelle di Conte, che fece di tutto per averlo a Londra quando allenava in Premier. A volte ritornano. In quel Chelsea la coppia di esterni era formata da Palmieri e da Alonso. Proprio lo spagnolo è l’alternativa numero uno. Dalla lista non c’è Gosens dell’Atalanta. Il tedesco, come pure Alaba, non rientrano nei piani di Marotta e Ausilio