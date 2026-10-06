Calciomercato Inter, Bernabè è un’occasione a parametro zero: perché potrebbe essere il giocatore ideale per Chivu

Calciomercato Inter, Adrian Bernabè rappresenta un’occasione a parametro zero: le sue caratteristiche sarebbero ideali per Chivu. L’analisi

Alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Parma, programmato per sabato 10 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Meazza, in casa Inter i riflettori si accendono anche sul fronte calciomercato. La sfida contro i ducali rappresenta l’occasione per Tuttosport di riaprire il taccuino del direttore sportivo Dario Baccin, dove figura da tempo il nome di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo di venticinque anni è legato agli emiliani da un contratto in scadenza nel giugno 2027, un fattore che potrebbe riaprire concretamente lo scenario per il suo trasferimento a Milano.

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Perché Adrian Bernabé sarebbe il rinforzo ideale per l’Inter

Le ragioni per cui il classe 2001 rappresenterebbe un innesto perfetto per la mediana nerazzurra sono molteplici. Dal punto di vista tattico e tecnico, Bernabé incarna le caratteristiche ideali del centrocampista moderno: cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Manchester City, lo spagnolo abbina un’eccezionale qualità tecnica a una spiccata visione di gioco. La sua grande duttilità gli permette di ricoprire più ruoli nel sistema tattico interista: può agire sia da regista davanti alla difesa, dove sa gestire i ritmi e resistere alla pressione avversaria con grande personalità, sia da mezzala di qualità, capace di inserirsi e rifinire l’azione sulla trequarti.

In un centrocampo dinamico come quello nerazzurro, le geometrie del suo sinistro offrirebbero un’alternativa di assoluto livello per mantenere elevato il tasso tecnico della squadra durante le rotazioni stagionali. A venticinque anni, Bernabé ha raggiunto la piena maturità calcistica, unendo freschezza atletica a una solida conoscenza della Serie A. Inoltre, la situazione contrattuale incoraggia la dirigenza: la scadenza fissata al 2027 rende l’operazione sostenibile sotto il profilo finanziario, permettendo al club di assicurarsi un talento di spessore internazionale a condizioni di mercato estremamente favorevoli.

I precedenti di mercato e la ricostruzione di Tuttosport

L’interesse della dirigenza milanese per il calciatore ha radici ben precise. Come riportato dal quotidiano torinese, “è un giocatore che l’Inter ha preso in considerazione almeno in un paio di circostanze, la prima nell’estate 2024, quando il Parma vinse il campionato di Serie B al temine dell’annata ’24-25, quella che vide Cristian Chivu sulla panchina dei ducali nelle ultime tredici partite.”

Nonostante in passato non si sia giunti alla fumata bianca, il match del Meazza si prefigge come l’occasione ideale per la dirigenza dell’Inter per osservare nuovamente da vicino un profilo mai uscito dai propri radar.