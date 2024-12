Calciomercato Inter, che bomba dalla Spagna! I nerazzurri possono riportare in Europa l’ex stella del Liverpool: le ultime

Calciomercato Inter, indiscrezione dalla Spagna! I nerazzurri tentano il colpo? Vogliono riportare in Europa l’ex Liverpool

I dirigenti dell’ Inter stanno lavoro per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Inzaghi per la prossima stagione sportiva. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarderebbe un’ex calciatore del Liverpool.

Secondo ‘Sport‘, noto quotidiano catalano, i nerazzurri potrebbero riportare in Europa l’ attaccante 32enne, Sadio Mané, ex tra le altre di Liverpool e Bayern Monaco ed ora in forza all’Al-Nassr. Il senegalese è legato all’Al-Nassr fino al 30 giugno 2026 ma starebbe già valutando l’idea di tornare in Europa. I nerazzurri seguirebbero con attenzione l’evolversi della situazione.