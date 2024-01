Calciomercato Inter, Tajon Buchanan sbarca questa mattina a Linate per le visite mediche e la firma con i nerazzurri

Primo innesto di calciomercato per l’Inter in questa finestra invernale. Oggi è il giorno dello sbarco di Tajon Buchanan per la firma con i nerazzurri.

Il calciatore canadese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sbarcherà questa mattina a Linate. Ad attenderlo poi ci saranno le visite mediche alla Humanitas di Rozzano e poi il passaggio in sede per la firma, le foto di rito e le sue prime parole da calciatore nerazzurro. L’ex Bruges, che dovrà tornare in Belgio in giornata per le pratiche legate al permesso di soggiorno, è atteso al suo debutto per la sfida di sabato contro il Monza.