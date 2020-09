Calciomercato Inter: cassa con tre giocatori e poi l’assalto a Kanté

L’Inter vuole fare cassa con tre giocatori per poi provare a dare l’assalto decisivo a N’Golo Kanté: i dettagli

Per l’Inter la caccia al top player a centrocampo (N’Golo Kanté) è vincolata al tesoretto che Marotta e Ausilio riusciranno a raccogliere dalle cessioni. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che spiega come i giocatori indiziati a lasciare Milano e a finanziare il centrocampista francese siano Joao Mario, Dalbert e Perisic.

Ma non solo. Ecco perché tutti oggi sono sul mercato, nel senso che l’Inter è nella posizione di dover ascoltare qualsiasi offerta arriverà in viale della Liberazione. E anche alcuni big come Brozovic, Skriniar ed Eriksen sono sacrificabili a fronte di una proposta importante.