Inter, la situazione dei prestiti: i nerazzurri studiano per fare cassa

L’Inter sta studiando i giocatori in prestito per fare cassa in vista del mercato estivo: in tanti rischiano

L’Inter per il mercato estivo potrebbe valutare la cessione di diversi giocatori che al momento sono in prestito. Marotta e la dirigenza stanno monitorando la situazione per capire come muoversi.

Da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Pinamonti ed Esposito. L’attaccante ora all’Empoli potrebbe essere girato al Sassuolo come pedina di scambio per Scamacca. Per Dalbert il Cagliari potrebbe chiedere uno sconto sulla cifra pattuita per il riscatto in caso di salvezza. Valutazioni di ulteriore prestito per i vari giovani tra Italia ed estero: Mulattieri, Oristanio, Stankovic, Agoumé, Satriano e Salcedo. Unico che potrebbe restare all’Inter è Vankeusden ora al Genoa. Lo scrive Tuttosport.