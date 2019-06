Calciomercato Inter: City e Barcellona su Agoumè, ma lui vuole solo i nerazzurri

Il Manchester City e il Barcellona hanno provato a scippare all’Inter Agoumè, che ha dato la sua parola solo ai nerazzurri

Vede solo nerazzurro Lucien Agoumè. Come riporta Fcinternews, infatti, Manchester City e Barcellona avrebbero provato in extremis a scippare il talento francese all’Inter. Il giovane centrocampista del Sochaux, tuttavia, non intende rimangiarsi la parola data da tempo ai nerazzurri.

Aguomè ha già un accordo triennale col club italiano, pronto dal proprio canto a rilanciare fino a cinque milioni di euro per il suo cartellino evitando di partecipare ad aste internazionali e assicurarsi uno dei migliori gioielli del calcio europeo.